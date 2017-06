The Ford logo is seen on a car in a park lot in Sao Paulo, Brazil June 2, 2017. REUTERS/Paulo Whitaker - RTX38PH6

Detroit Der US-Autobauer Ford will sein neues Focus-Modell für den heimischen Markt doch nicht in Mexiko herstellen. Ab 2019 werde der Focus im chinesischen Chongqing gefertigt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. US-Präsident Donald Trump hatte den geplanten Bau von Kompaktwagen in Mexiko heftig kritisiert. Mexiko ist das siebtgrößte Produktionsland der Branche weltweit, ein Drittel der Autoimporte in die USA stammen von dort. Trump will die Autoindustrie aber zu mehr Jobs und Produktion in den USA zwingen.

Der Beschluss sei in den vergangenen Monaten gefallen, erklärte Ford. Der Konzern hat bereits ein Werk in Chongqing. Ursprünglich hatte Ford geplant, die Focus-Herstellung ab Mitte 2018 vom US-Bundesstaat Michigan nach Mexiko zu verlegen. In Michigan soll dann das neue Ranger-Modell vom Band laufen.

Durch die Entscheidung für China spart Ford eigenen Angaben zufolge rund 500 Millionen Dollar an Produktionskosten ein. Arbeitsplätze in den USA seien nicht gefährdet, beteuerte das Unternehmen. Ohnehin baue Ford mehr Autos in den USA als jeder andere Konzern.