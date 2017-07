Opel vor Übernahme durch PSA weiter in den roten Zahlen

The logo of Opel is seen during the 87th International Motor Show at Palexpo in Geneva, Switzerland March 7, 2017.

Detroit/Hamburg (Reuters) - Die Trennung von Opel kostet den einstigen Mutterkonzern General Motors einen Batzen Geld: Der größte US-Autobauer verbuchte in seinem Europageschäft, das an den französischen PSA-Konzern verkauft wird, im zweiten Quartal einen Verlust von rund 800 Millionen Dollar.

Davon entfiel etwa ein Viertel auf das Automobil- und Finanzierungsgeschäft. Der Rest waren Kosten im Zusammenhang mit der Kündigung von Lieferantenverträgen sowie Verluste aus dem Verkauf von Leasing- und Finanzierungsverträgen, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Zwischenbilanz des Detroiter Konzerns hervorging. Zu Jahresbeginn war bei den beiden Marken Opel und Vauxhall zusammen ein operativer Verlust von 201 Millionen Dollar angefallen.

In den operativen Zahlen des Konzerns schlägt der Opel-Verlust nicht zu Buche, da GM das Europageschäft als aufgegebenen Bereich führt. Allerdings bekommt der Platzhirsch die Nachfrageflaute in den USA zu spüren. Deshalb kürzt GM die Produktion in Nordamerika in der zweiten Jahreshälfte um 150.000 Fahrzeuge. Der Betriebsgewinn sank im abgelaufenen Quartal auf 2,6 Milliarden Dollar, 400 Millionen weniger als vor Jahresfrist. Grund dafür waren auch Sondereffekte. Der Umsatz gab ebenfalls um 400 Millionen Dollar auf 37 Milliarden Dollar nach. Der Konzern zeigte sich aber zuversichtlich, seine selbstgesteckten Ziele im Gesamtjahr zu erreichen.

Bei Anlegern kam der Ausblick gut an. Die Aktie von GM legte an der New Yorker Börse leicht zu.

Analysten zeigten Verständnis für das Großreinemachen in der Bilanz durch den Opel-Verkauf: "Die wollen die Aufmerksamkeit des Kapitalmarkts natürlich auf die positiven Aspekte lenken", sagte Arndt Ellinghorst vom Investmentberater Evercore ISI. In China laufe es gut, in Lateinamerika habe GM die Gewinnschwelle erreicht, während Konkurrenten dort Geld verlören. Einziger Schwachpunkt ist Europa - und davon trennen sich die Amerikaner gerade.

Peugeot Soll Mit Opel glücklich Werden

Der Detroiter Konzern hatte nach immer neuen Verlusten vor einigen Monaten die Reißleine gezogen und will Opel und deren britische Schwester Vauxhall bis Jahresende an Peugeot verkaufen. Die Franzosen wollen damit näher an Europas Branchenführer Volkswagen heranrücken. Peugeot-Chef Carlos Tavares will die Kosten bei Opel senken und den Absatz durch neue, gemeinsam entwickelte Modelle in den nächsten Jahren steigern. So soll Opel spätestens 2020 schwarze Zahlen schreiben.

Der Rückzug aus Europa kommt GM allerdings teuer. Denn nicht nur die Verluste schlagen zu Buche, der US-Konzern muss auch hohe Pensionsverpflichten bei seiner einstigen Tochter schultern, das ist Teil des Deals. Damit machen die Amerikaner mit dem Verkauf unter dem Strich ein Minus.