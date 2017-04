Qualcomm's logo is seen during Mobile World Congress in Barcelona, Spain, February 28, 2017. REUTERS/Eric Gaillard

Bangalore Der US-Chiphersteller Qualcomm muss nach einer Entscheidung eines Schiedsgerichts 815 Millionen Dollar an den Smartphone-Pionier Blackberry zahlen.

Qualcomm zeigte sich am Mittwoch mit dem Schiedsspruch unzufrieden. Allerdings kann der Konzern gegen die Entscheidung nicht in Berufung gehen. In dem Streit geht es um Gebühren, die Blackberry an Qualcomm für die Nutzung bestimmter Technologien bezahlte. Das kanadische Unternehmen konzentriert sich inzwischen auf profitablere Software und hat die Produktion der Mobiltelefone an andere Firmen ausgelagert. Blackberry und Qualcomm hatten sich im vergangenen Jahr verständigt, ihren Streit vor einem Schiedsgericht auszutragen.

Die Entscheidung der Schlichter ließ die Blackberry-Aktien um mehr als 15 Prozent in die Höhe schnellen. Für Qualcomm ging es um 2,4 Prozent nach unten.