Washington Die USA haben nach der Teilnahmeabsage von Außenminister Rex Tillerson an einem Nato-Treffen Anfang April der Militärallianz ihre Unterstützung versichert.

Die Vereinigten Staaten stünden "100 Prozent" zu dem Bündnis, sagte Außenamtssprecher Mark Toner am Dienstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Das Ministerium schlage neue Termine für ein Treffen der Nato-Außenminister vor, an denen Tillerson teilnehmen könne.

Zuvor war bekanntgeworden, dass der Ex-Manager nicht zu dem für den 5. und 6. April anberaumten Treffen seiner Nato-Kollegen in Brüssel kommen wolle. Stattdessen wolle er bei den Gesprächen von Präsident Donald Trump mit dessen chinesischem Kollegen Xi Jinping am 6. und 7. April dabei sein, sagten am Montag mehrere Regierungsvertreter in Washington. Das Treffen findet auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida statt. Für den 12. April plane Tillerson dann einen Besuch in Moskau.

Die Absage Tillerson war bei Verbündeten auf Verwunderung gestoßen.[nL5N1GY3D8] Sie schürte erneut Zweifel daran, wie sehr sich die USA unter der neuen Regierung dem Bündnis verpflichtet fühlen. Präsident Donald Trump hat mehrfach kritisiert, dass viele Mitglieder sich nicht genügend einbrächten und mit Zahlungen hinterherhinkten.