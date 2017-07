Netflix begeistert die Börse - Serien locken Kunden an

Ted Sarandos, Chief Content Officer, Netflix, speaks during the Milken Institute Global Conference in Beverly Hills, California, U.S., May 3, 2017.

Bangalore (Reuters) - Wachstumsschub bei Netflix: Dank zugkräftiger Eigenproduktionen hat die Online-Videothek im zweiten Quartal Kundenzahl und Umsatz kräftig gesteigert.

Die US-Firma gewann nach eigenen Angaben insgesamt 5,2 Millionen Abonnenten hinzu, etwa zwei Millionen mehr als von Analysten vorhergesagt. Vor allem im internationalen Geschäft konnte Netflix massiv punkten. Doch auch im hart umkämpften Heimatmarkt lockte das Unternehmen mit Serien wie "13 Reasons Why" und "House of Cards" mehr neue Zuschauer als erwartet. Der Umsatz schoss um 32 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar in die Höhe. Der Nettogewinn kletterte um über 60 Prozent auf 65,6 Millionen Dollar

Die Anleger versetzte Netflix mit dem Quartalsbericht in Euphorie: Im nachbörslichen Handel am Montagabend sprang der Aktienkurs um elf Prozent nach oben. Die Online-Videothek, die mit Amazon und Hulu konkurriert, investiert massiv in die internationale Expansion. Mittlerweile ist sie in mehr als 130 Ländern vertreten. In Deutschland wetteifert Netflix auch mit der ProSiebenSat.1-Tochter Maxdome.