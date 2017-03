Director Asghar Farhadi speak via a video link at the screening of the film The Salesman in Trafalgar Square in London, Britain February 26, 2017. REUTERS/Neil Hall

Los Angeles Der iranische Gewinner des Oscars für den besten nicht-englischsprachigen Film hat die Preisverleihung in Los Angeles aus Protest gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump boykottiert.

"Meine Abwesenheit geschieht aus Respekt vor der Bevölkerung meines Landes und der von sechs anderen Nationen, denen Verachtung durch das unmenschliche Gesetz entgegengebracht wurde, das Einwanderern die Einreise in die USA verbietet", begründete Regisseur Asghar Farhadi in einer bei der Zeremonie verlesenen Erklärung seine Entscheidung, die Statue nicht persönlich entgegenzunehmen. "Die Welt in die Kategorien 'uns" und 'unsere Feinde' zu spalten, schafft Angst, eine hinterlistige Rechtfertigung für Aggression und Krieg." Stellvertretend für Farhadi nahmen am Sonntag zwei US-Iraner den Oscar für das Drama "The Salesman" entgegen.

Die Ingenieurin und erste Weltraumtouristin Anousheh Ansari verlas Farhadis Erklärung. Trump hatte ein Einreiseverbot gegen Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern, darunter der Iran, und gegen Flüchtlinge angeordnet. Die US-Gerichte setzten den Bann außer Kraft, doch die Regierung arbeitet an einem neuen Erlass.

Während der Preisverleihung nahm Moderator Jimmy Kimmel Trump mehrfach aufs Korn. So sagte er kurz nach Beginn der Show: "Diese Übertragung wird von Millionen Amerikanern live geschaut, und rund um die Welt in mehr als 225 Ländern, die uns jetzt hassen." Kimmel spielte auch auf Trumps Kritik an den Medien an, indem er im Scherz die Journalisten von CNN, der "New York Times" und der "Los Angeles Times" aufrief, den Saal zu verlassen. "Wir tolerieren keine 'fake news'." Die Kontroverse, wonach bei den Oscars im vergangenen Jahr bewusst Afroamerikaner nicht berücksichtigt worden sein sollen, griff Kimmel ebenfalls ironisch auf: "Danke, Präsident Trump. Ich meine, erinnert ihr euch noch an voriges Jahr, als es so schien, als ob die Oscars rassistisch wären?", fragte er rhetorisch.