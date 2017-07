Russia's President Vladimir Putin talks to U.S. President Donald Trump during their bilateral meeting at the G20 summit in Hamburg, Germany July 7, 2017. REUTERS/Carlos Barria

Washington US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin den Aufbau einer gemeinsamen Sondereinheit zur Abwehr von Wahl-Manipulation im Internet erörtert.

"Putin und ich haben darüber gesprochen, eine undurchdringbare Einheit für Sicherheit im Internet zu bilden", tweetete er am Sonntag. Verfälschungen von Wahlen und viele andere negative Dinge könnten dadurch abgewehrt werden. Der US-Präsident zog eine positive Bilanz seines ersten Treffens mit Putin am Freitag während des G20-Gipfels in Hamburg: "Es ist an der Zeit voranzukommen zu einer konstruktiven Zusammenarbeit mit Russland."

In den USA gehen derzeit mehrere Gremien dem Verdacht nach, Russland habe durch Hacken vertraulicher Daten die US-Präsidentenwahl beeinflusst. Zudem geht es um die Frage, ob es geheime Absprachen zwischen Trumps Wahlkampfteam und Vertretern der Moskauer Regierung gab. In seinem Tweet schrieb Trump am Sonntag, er habe Putin zweimal gedrängt, zur möglichen Einflussnahmen Stellung zu nehmen. "Er hat das vehement abgestritten." Zurückhaltender äußerte sich US-Außenminister Rex Tillerson während eines Aufenthalts in Kiew: Die Frage der möglichen Einflussnahme auf die US-Wahl bleibe ein Hindernis für eine Verbesserung der Beziehungen.

Putin hatte sich bereits am Samstag positiv über das Treffen mit seinem US-Kollegen geäußert. Der US-Präsident sei in der Realität ein anderer Mensch als der, den man im Fernsehen sehe, erklärte das russische Staatsoberhaupt. Er gehe davon aus, dass künftig eine Kooperation mit der Regierung in Washington zumindest teilweise möglich sei. Putin hatte auch den anderen G20-Partnern versichert, dass sein Land niemals Einfluss auf die Präsidentenwahl in den USA genommen habe.