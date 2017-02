Kenan Aliyev, executive editor of Current Time, a Russian-language media platform, stands in a newsroom at Radio Free Europe headquarters in Prague, Czech Republic, February 7, 2017. REUTERS/David W Cerny

Prag Die USA starten ein russisch-sprachiges Fernsehprogramm, um ein Gegengewicht zu Nachrichten russischer Medien zu schaffen.

"Wir glauben, dass unser objektiver und ausgewogener TV-Kanal als Alternative zu Desinformationen und Lügen dienen wird, die wir manchmal bei russischen, staatlich finanzierten Medien sehen", sagte der Leiter der Sendung "Current Time", Kenan Alijew, am Mittwoch Reuters. Getragen wird die Sendung von den staatlichen Sendern Radio Free Europa und Voice of America. Sie soll sich an die russische Bevölkerung, aber auch an russisch-sprachige Menschen in den baltischen Staaten, in der Ukraine, dem Kaukasus, Zentralasien und weiteren Gegenden richten. Gesendet werden soll 24 Stunden am Tag.

"Wir sind keine Gegenpropaganda", sagte Alijew. Verbreitet werden sollten verifizierte Nachrichten. "Current Time" solle für jeden offen sein, der eine zivilisierte Debatte führen wolle. In der Sendezentrale in Prag soll rund 100 Mitarbeiter das Programm gestalten. Außerdem solle es ein Korrespondentennetz geben.

Russland ist in Europa auch mit fremdsprachigen Sendern aktiv. In Deutschland kann beispielsweise der Sender Russia Today mit einem deutschsprachigen Angebot empfangen werden.