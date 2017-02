White House advisor Kellyanne Conway listens as U.S. President Donald Trump meets with county sheriffs at the White House in Washington, U.S. February 7, 2017. REUTERS/Kevin Lamarque

Berlin Eine Spitzenberaterin von US-Präsident Donald Trump gerät wegen ihrer Werbung für die Modemarke Trumps Tochter Ivanka unter Druck.

Republikaner und Demokraten rügten die Aktion von Kellyanne Conway in einem gemeinsamen Brief an die Ehtikbehörde der Regierung (OGE) und forderten notfalls Sanktionen. Es gebe einen Interessenkonflikt rund um den Präsidenten, der die "ultimative Autorität in puncto Disziplin für Beschäftige des Weißen Hauses" sei. Conways Äußerungen hätten offensichtlich gegen Ethikregeln verstoßen, wonach die Mitglieder des Regierungsapparats keine Werbung für Produkte machen und keine "persönlichen Aktivitäten" anderer Personen unterstützen dürfen.

"Kauft Ivankas Sachen", hatte Conway am Donnerstag im Fernsehsender Fox News mit Blick auf die Modemarke "Ivanka Trump" gesagt. "Ich mache hier kostenlos Werbung: Geht und kauft heute ein, alle", sagte sie in dem Interview aus dem Presseraum des Weißen Hauses." Am Mittwoch hatte der Präsident selbst die US-Kaufhauskette Nordstrom scharf kritisiert, weil sie die Modemarke seiner Tochter aus den Regalen nimmt. Nordstrom begründete dies mit sinkenden Verkaufszahlen. Der Sprecher des US-Präsidialamtes, Sean Spicer, nannte die Entscheidung politisch motiviert. Sie fällt just in eine Kampagne von Trump-Gegnern, die unter dem Motto #GrabYourWallet Konsumenten auffordern, keine Produkte mit Verbindung zu Trump oder seiner Familie zu kaufen. Eine Gegenkampagne in den sozialen Medien läuft bereits unter dem Motto #BuyIvanka.

Auch andere Firmen wie der Luxuswarenhändler Neiman Marcus und der US-Shopping-Sender HSN haben die Taschen, Kleider und Schuhe von "Ivanka Trump" aus dem Angebot genommen. Ivanka Trump, die als enge Beraterin ihres Vaters gilt, hatte angekündigt, sie würde von der Spitze ihres Unternehmens abtreten, sobald ihr Vater als Staatsoberhaupt vereidigt sei.

Conway hatte bereits im Januar für Schlagzeilen gesorgt, als sie im Streit über die Zahl der Teilnehmer bei Trumps Vereidigung Präsidialamtssprecher Spicer verteidigte. Dieser hatte gesagt, es sei das größte Publikum bei einer Amtseinführung überhaupt gewesen, obwohl Luftaufnahmen zeigen, dass sich deutlich weniger Menschen in Washington versammelt hatten als bei der Amtseinführung von Barack Obama vor acht Jahren. Conway betonte, Spicer habe nicht gelogen, er habe "alternative Fakten" präsentiert.