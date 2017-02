David Pearce protests outside the 9th U.S. Circuit Court of Appeals courthouse in San Francisco, California February 7, 2017, ahead of the Court hearing arguments regarding President Donald Trump's temporary travel ban on people from seven Muslim-majority countries. R REUTERS/Noah Berger - RTX302FK

San Francisco Justiz-Krimi im Streit über das von US-Präsident Donald Trump verfügte Einreiseverbot: Die drei Richter des Berufungsgerichts in San Francisco brachten Regierung und deren Kontrahenten am Dienstag mit bohrenden Fragen zu den Dekreten des Präsidenten zeitweilig in Erklärungsnot.

Der Bevollmächtigte des Justizministeriums, August Flentje, räumte an einer Stelle während der über Telefon geführten und im Internet übertragenen Anhörung ein: "Ich bin nicht sicher, ob ich das Gericht überzeugt habe." Nach der über einstündigen Befragung kündigte das Berufungsgericht ein rasches Urteil an, das noch in dieser Woche erwartet wird. Allerdings wird damit gerechnet, dass der Streit vor der letzten Instanz, dem Supreme Court, landen wird.

Gegen die auf 90 Tage begrenzten Einreiseverbote gegen Menschen aus dem Iran, Irak, Libyen, Somalia, Sudan, Syrien und Jemen hatten die Bundesstaaten Minnesota und Washington geklagt. Ein Bundesrichter in Seattle hatte ihnen am vergangenen Freitag recht gegeben und die Einreisesperre vorläufig aufgehoben. Dagegen hatte das US-Justizministerium Widerspruch eingelegt, den das Berufungsgericht vorläufig ablehnte und der nun verhandelt wurde. Nach dem Trump-Erlass, mit dem terroristische Gefahren abgewehrt werden sollen, dürfen auch Flüchtlinge für 120 Tage nicht einreisen. Gegen die Dekrete des Präsidenten hat sich landesweit Widerstand formiert: Demonstranten protestierten an Flughäfen und in Washington, Widerstand kommt auch aus der IT-Wirtschaft und von den oppositionellen Demokraten.

Die drei Richter hinterfragten eindringlich die Rechtspositionen beider Seiten. So wollten die Richter vom Regierungsvertreter Flentje wissen, welche Belege es für die angeblich von den Bürgern der sieben Länder ausgehenden Gefahren gebe. Dieser antwortete lediglich, "die Vorgänge haben sich sehr schnell entwickelt", ohne dies näher zu erläutern. Flentje pochte darauf, dass der Kongress den Präsidenten explizit dazu ermächtigt habe, die Einreise bestimmter "Kategorien von Fremden" zu untersagen. Zudem habe es auch in der Vergangenheit striktere Visabestimmungen gegen diese Länder gegeben als gegen andere Staaten.

RICHTER HINTERFRAGT KRITIK AN BUNDESGERICHT

Zu Sprache kam auch der Vorwurf, der Präsident habe ursprünglich einen Bann gegen alle Muslime im Sinn gehabt und später die Einreisebeschränkungen auf sieben Länder reduziert, um das verfassungsmäßige Diskriminierungsverbot zu umgehen. Auslöser war der Vorwurf Flentjes, der Bundesrichter in Seattle stütze die Aufhebung der Einreiseverbote auf "einige Zeitungsartikel". Der Richter hatte sich auf Aussagen des Trump-Beraters und ehemaligen New Yorker Bürgermeisters Rudy Giuliani bezogen. Der hatte in einem Interview erklärt, der damalige Präsidentschaftskandidat habe ihn gefragt, wie man ein legales Einreiseverbot für alle Muslime bewerkstelligen könne. "Wollen sie abstreiten, dass solche Aussagen gemacht wurden", fragte der Berufungsrichter den Regierungsvertreter.

Umgekehrt verlangten die Richter Beweise von den Gegnern Trumps für den Vorwurf der Diskriminierung. Richter Richard Clifton stellte die Frage, ob der Bundesrichter in Seattle mit der Einschränkung der Politik des Präsidenten nicht zu weit gegangen sei. Der Vertreter des Bundesstaates Washington, Noah Purcell, argumentierte in die gegenteilige Richtung und sagte. Gerichte müssten überprüfen, ob die Exekutive ihre Macht missbrauche. "Der Präsident bittet dieses Gericht, auf diese Rolle zu verzichten. Das Gericht sollte dies zurückweisen", sagte Purcell. Richter Richard Clifton entgegnete: "Ich glaube, dass diese Vorwürfe in diesem Stadium noch nicht zutreffen."

Trump hat in dem Streit in einer für einen US-Präsidenten sehr unüblichen Weise die Justiz wiederholt kritisiert. "Ich kann es nicht fassen, dass wir in einem Gerichtssystem darum kämpfen müssen, unsere Sicherheitsmaßnahmen zu verteidigen", sagte der Präsident am Dienstag bei einem Treffen mit Sheriffs im Weißen Haus. Trumps Sprecher Sean Spicer erklärte, bei der Anhörung gehe es ja nur um eine Art Zwischenentscheidung, ob der Erlass ausgesetzt bleibe oder nicht, bis wirklich über den Inhalt befunden werde.