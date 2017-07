Venezuelas Präsident hält an umstrittener Parlamentsreform fest

Andres Martinez Casares TPX IMAGES OF THE DAY - RTX3BYT6

Demonstrators shout slogans at an avenue blockade during a rally against Venezuelan President Nicolas Maduro's government in Caracas, Venezuela, July 18, 2017.

Caracas (Reuters) - Trotz anhaltender Massenproteste treibt Venezuelas Präsident Nicolas Maduro seine umstrittenen Pläne für die Wahl einer verfassungsgebenden Versammlung voran.

Die Abstimmung werde wie geplant in genau einer Woche stattfinden, kündigte Maduro bei seinem wöchentlichen TV-Auftritt am Sonntag an. "Die imperiale Rechte denkt, dass sie Venezuela Befehle geben kann, aber nur das Volk kann hier Befehle geben", sagte der linke Staatschef mit Blick auf die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Wirtschaftssanktionen. Die geplante Versammlung könnte die Verfassung ändern und das derzeit von der Opposition dominierte Parlament auflösen. Seine Gegner werfen Maduro vor, eine Diktatur und einen staatlichen Umbau nach dem Vorbild Kubas anzustreben und fordern Neuwahlen.

Die Opposition rief für die neue Woche zu weiteren Protesten auf. Am Montag und Freitag soll es wieder Massendemonstrationen geben, am Mittwoch und Donnerstag soll erneut landesweit gestreikt werden. Bei den Protesten kamen seit April mehr als 100 Menschen ums Leben. Maduro wurde 2013 mit knapper Mehrheit zum Präsidenten gewählt. Seither schlitterte das ölreiche Land in eine Wirtschaftskrise ´mit massiven Versorgungsengpässen, verursacht auch durch den Einbruch des Ölpreises. Bei der Parlamentswahl 2015 siegte die Opposition. Maduro ignoriert seither die Volksvertretung und wirft der Opposition vor, Handlanger für einen von den USA gesteuerten Umsturzversuch zu sein.