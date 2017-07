Tote bei landesweiten Protesten in Venezuela

Riot security forces clash at a rally during a strike called to protest against Venezuelan President Nicolas Maduro's government in Caracas, Venezuela July 26, 2017.

Caracas (Reuters) - Am ersten Tag der landesweiten Protestwelle gegen die Politik von Präsident Nicolas Maduro sind drei Menschen bei Zusammenstößen mit der Polizei getötet worden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Donnerstag starb ein 16-Jähriger Jugendlicher in einem Armenviertel der Hauptstadt Caracas, ein 23-jähriger Demonstrant wurde in der westlichen Provinz Merida getötet. Auch am Donnerstag, dem zweiten Protesttag, errichteten Oppositionsanhänger in vielen Städten Barrikaden und marschierten in den Straßen. Mit der Protestwelle und einem Generalstreik soll Maduro zur Absage der Wahl einer neuen Verfassungsversammlung gezwungen werden.

Die Versammlung könnte die Verfassung ändern und das derzeit von der Opposition dominierte Parlament auflösen. Die Gegner von Maduro werfen ihm vor, eine Diktatur und einen staatlichen Umbau nach dem Vorbild Kubas anzustreben. Sie fordern vorgezogene Präsidenten- und Parlamentswahlen.

Die USA haben mit Sanktionen gegen einflussreiche Personen aus Regierung, Militär und dem staatlichen Ölunternehmen PDVSA auf die Pläne Maduros reagiert. Betroffen seien unter anderem die Chefs von Armee und Polizei, der Wahlleiter und der PDVSA-Vizepräsident, während Strafmaßnahmen gegen die Wirtschaft noch ausgespart worden seien, hieß es in US-Regierungskreisen. Sie würden aber in Betracht gezogen. Zugleich drohte das US-Finanzministerium mit Sanktionen gegen alle Personen, die sich in die umstrittene Verfassungsversammlung wählen lassen. Sie sollten wissen, dass sie damit einen Beitrag leisteten zur Untergrabung demokratischer Prozesse und Institutionen in Venezuela und damit auch ein Ziel von US-Sanktionen würden, sagte Finanzminister Steven Mnuchin.

Die Abstimmung zur Verfassungsversammlung soll am Sonntag stattfinden und von mehr als 230.000 Soldaten abgesichert werden.