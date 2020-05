Dutzende Tote bei Anschlägen auf Klinik und Trauerfeier in Afghanistan

An injured man is helped to get off a car to a hospital after a blast during a funeral ceremony in Jalalabad, Afghanistan May 12, 2020. REUTERS/Parwiz

Kabul (Reuters) - Unbekannte haben bei einem Angriff auf ein Krankenhaus in der afghanischen Hauptstadt Kabul nach Regierungsangaben mindestens 13 Menschen getötet, darunter zwei Neugeborene.

15 Menschen seien zudem verletzt worden, teilte das Innenministerium am Dienstag mit. Betroffen war eine staatliche Klinik, in der die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen eine Entbindungsstation betreibt. Im Osten Afghanistans sprengte sich zudem während der Beisetzung eines Polizeikommandeurs ein Selbstmordattentäter in die Luft. Er riss mindestens 24 Menschen mit in den Tod, 68 wurden verletzt, wie Behördenvertreter mitteilten. Die Anschläge wurden einen Tag nach der Festnahme des Kopfs der IS-Miliz in Südasien, Abu Omar Chorasani, und zwei weiterer ranghoher IS-Vertreter in Kabul verübt.

Bei den Kämpfen rund um die 100-Betten-Klinik konnten die Sicherheitskräfte erst nach mehreren Stunden die Oberhand gewinnen. Mindestens drei Angreifer drangen nach Angaben des Innenministeriums am Morgen in Polizeiuniformen in das Gebäude ein, warfen Granaten und eröffneten das Feuer. Den Sicherheitskräften gelang es schließlich zum Nachmittag, die Angreifer zu töten. In dem Stadtteil, in dem das Krankenhaus liegt, leben viele Mitglieder der überwiegend schiitischen Hasara-Bevölkerungsgruppe. Diese wurde wiederholt Ziel des sogenannten Islamischen Staats (IS).

Die Miliz hat zuletzt mehrere tödliche Anschläge in Kabul für sich reklamiert und sie ist auch aktiv in der Provinz Nangarhar, in der der Anschlag auf die Trauerzeremonie verübt wurde. Die radikalislamischen Taliban erklärten, sie seien an keinem der beiden Angriffe beteiligt.