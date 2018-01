Mindestens fünf Tote bei Angriff auf Luxushotel in Kabul

Kabul (Reuters) - Bei einem Anschlag auf ein Luxushotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens fünf Menschen getötet worden.

Mehrere Attentäter überfielen am Samstag das schwer bewachte Hotel Intercontinental und nahmen Geiseln, wie ein Sprecher des Innenministeriums mitteilte. Die Sicherheitskräfte hätten bei Kämpfen in der Nacht zunächst zwei Angreifer sowie am Sonntagmorgen dann den letzten verbliebenen Attentäter getötet und den Überfall nach 13 Stunden gestoppt. Die radikal-islamischen Taliban, die das Hotel bereits vor sieben Jahren angegriffen hatten, bekannten sich zu dem erneuten Anschlag.

Die genaue Zahl der Attentäter blieb allerdings zunächst unklar. Während das Innenministerium von drei Angreifern ausging, sprachen Augenzeugen von vier und die Taliban von fünf. Auch nachdem der Angriff offiziell für beendet erklärt wurde, waren immer wieder Schüsse und Explosionen zu hören. Neben den Attentätern seien fünf andere Menschen getötet und sechs weitere verletzt worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums. 153 Menschen, darunter 41 Ausländer, konnten aus dem Hotel fliehen oder seien in Sicherheit gebracht worden. Die USA hatten erst kürzlich vor Anschlägen auf Hotels in Kabul gewarnt.

Die Angreifer waren laut dem Hotelmanager über eine Küche in das Haus eingedrungen, das wie die meisten öffentlichen Gebäude in Kabul streng bewacht wird. Augenzeugen zufolge trugen sie Armeeuniformen und nahmen mehrere Mitarbeiter und Gäste als Geiseln. Während der Schusswechsel brach Feuer aus, schwarzer Rauch stieg aus dem Gebäude empor. Unter den Gästen waren mehr als 100 IT-Experten, die am Sonntag in dem Hotel an einer Technologie-Konferenz teilnehmen wollten. Die Sicherheitslage in Afghanistan ist angespannt. Kabul wird immer wieder von Anschlägen erschüttert. Ende Mai 2017 wurden bei einem Anschlag in der Hauptstadt Kabul nahe der deutschen Botschaft 150 Menschen getötet.