Anschlag auf "Save the Children" in Afghanistan

Dschalalabad (Reuters) - Bei einem Angriff auf das Büro der Hilfsorganisation “Save the Children” wurden am Mittwoch in der afghanischen Stadt Dschalalabad mindestens zwei Personen getötet und zwölf Menschen verletzt.

Ein Sprecher der Regionalregierung sagte, die Angreifer hätten eine Autobombe gezündet und dann das Gelände gestürmt. Dort sei es zu Gefechten mit Sicherheitskräften gekommen. Zu dem Anschlag hat sich bislang niemand bekannt. Die radikal-islamischen Taliban bestritten eine Beteiligung.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden wurden die Verletzten in ein Krankenhaus eingeliefert. In der Nähe des Anschlagsorts im Osten des Landes befinden sich Büros weiterer Hilfsorganisationen sowie Regierungseinrichtungen. Sicherheitskräfte evakuierten die Anwohner umliegender Gebäude während des Gefechts.

Die Provinz Nangarhar an der Grenze zu Pakistan mit der Hauptstadt Dschalalabad gilt als Hochburg der Extremistenmiliz Islamischer Staat. Örtliche Hilfsorganisationen werden durch Milizen und Entführungen immer wieder erheblich in ihrer Arbeit eingeschränkt. Im Oktober 2017 teilte das Rote Kreuz mit, seinen Einsatz in Afghanistan einschränken zu müssen, nachdem bei Angriffen sieben Angestellte getötet worden waren.