Mindestens vier Tote bei Bombenanschlägen in Kabul

Kabul (Reuters) - In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Montag im morgendlichen Berufsverkehr zwei Bomben gezündet worden.

Nach Angaben des Innenministeriums kamen mindestens vier Menschen ums Leben. Fünf weitere seien verletzt worden. Zunächst bekannte sich niemand zu den Anschlägen.

Die erste Bombe detonierte im Schaschdarak-Viertel in der Nähe des Geheimdienstes NDS, die zweite am Sitz des Ministeriums für städtische Entwicklung.

Vor einer Woche waren bei einem Bombenanschlag in der Stadt 60 Menschen getötet worden. Die radikal-islamischen Taliban, die ein streng islamisches Regime in Afghanistan errichten wollen, hatten vergangene Woche ihre Frühjahrsoffensive angekündigt. Seitdem kam es zu heftigen Kämpfen in mehreren Teilen des Landes.