Zwölf Tote bei Selbstmordanschlag in Afghanistan

Kabul (Reuters) - Ein Selbstmordattentäter hat im Osten Afghanistans mindestens zwölf Menschen getötet.

Afghan policemen inspect damaged vehicles after a suicide attack in Jalalabad city, Afghanistan July 10, 2018. REUTERS/Parwiz

Der Angreifer sprengte sich am Dienstag in der Stadt Dschalalabad in der Nähe einer Tankstelle in die Luft, wie die Behörden mitteilten. Dabei starben zwei Mitarbeiter des afghanischen Geheimdienstes. Zudem kamen zehn Zivilisten ums Leben. “Die meisten Opfer waren Kinder, die in einer Waschanlage arbeiteten”, sagte ein Mitarbeiter der Provinzverwaltung. Fünf Verletzte wurden in einem Krankenhaus behandelt. Die Extremistenmiliz Islamischer Staat bekannte sich zu dem Anschlag.

Erst Anfang des Monats wurden 13 Angehörige der Religionsgemeinschaft der Sikh bei einem Selbstmordanschlag in Dschalalabad getötet. Die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechterte sich zuletzt wieder, nachdem es vergangenen Monat einen kurzen Waffenstillstand zwischen Regierungstruppen und radikal-islamische Taliban-Rebellen gegeben hatte.