Tote und Verletzte bei Anschlag auf Wahlkundgebung in Afghanistan

Dschalalabad (Reuters) - Ein Selbstmordattentäter hat bei einer Wahlkampfveranstaltung in der ostafghanischen Provinz Nangarhar mindestens sieben Menschen mit in den Tod gerissen.

Nach Angaben der Provinzregierung wurden bei dem Anschlag am Dienstag 25 weitere Menschen verletzt. Es sei damit zu rechnen, dass die Zahl der Toten noch ansteigen werde. Nach Angaben eines Mitglieds des Provinzrats nahmen rund 250 Menschen an der Kundgebung teil. Er sprach von mindestens 20 Toten und Dutzenden Verletzten.

In Afghanistan soll am 20. Oktober in neues Parlament gewählt werden. Seit Freitag läuft der Wahlkampf. In Sicherheitskreisen war vor Anschlägen auf Wahlkundgebungen gewarnt worden. Zunächst bekannte sich keine Gruppe zu dem Attentat. Die sunnitische Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat in diesem Jahr bereits zahlreiche Anschläge mit vielen Toten in Nangarhar verübt.