Mindestens 16 Tote bei Anschlag in Kabul

Kabul (Reuters) - Bei einem Bombenanschlag der radikal-islamischen Taliban in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 16 Menschen getötet worden.

119 Menschen seien verwundet worden, wie die Behörden mitteilten. Der Anschlag ereignete sich am Montagabend in der Nähe einer streng bewachten Wohnanlage, die von internationalen Organisationen genutzt wird. Die Bombe sei in einem Traktor versteckt gewesen, erklärte das Innenministerium. Extremisten, die nach dem Anschlag einen Angriff hätten starten wollen, seien von Sicherheitskräften erschossen worden. Die Taliban bekannten sich zu dem Anschlag. Ein Selbstmordattentäter habe die Bombe gezündet, sagte ein Sprecher der Islamisten.

Der Anschlag ereignete sich, als der US-Afghanistan-Gesandte Zalmay Khalilzad im Fernsehen den Entwurf eines Friedensabkommens zwischen den USA und den Taliban präsentierte. Demnach würden die USA rund 5000 Soldaten aus Afghanistan abziehen und fünf Militär-Stützpunkte schließen. Im Gegenzug würden die Taliban garantieren, dass Afghanistan nicht wieder ein Rückzugsort für Extremisten werde, die auf die USA und ihre Verbündeten Anschläge verüben. Eine Waffenruhe ist nicht Teil des Abkommens. Gespräche mit der afghanischen Regierung lehnen die Taliban ab.