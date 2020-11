Deutschland verringert Truppenpräsenz in Taliban-Hochburg Kundus

Afghan police officers keep watch at their forward base on the outskirts of Kunduz province, Afghanistan November 26, 2017. Picture taken November 26, 2017. REUTERS/Nasir Wakif

Berlin (Reuters) - Deutschland reduziert die Truppen im nordafghanischen Kundus, einem der symbolträchtigsten Orte des Bundeswehr-Einsatzes am Hindukusch.

Die bisher dort stationierten rund 100 deutschen Soldaten würden künftig nicht mehr dauerhaft in dem Camp in Kundus vor Ort sein, sondern nur noch bei Bedarf aus dem großen Stützpunkt in Masar-i-Scharif eingeflogen, sagte ein Sprecher des Einsatzführungskommandos am Dienstagabend. Die deutschen Soldaten beraten in der Krisenprovinz Kundus, die traditionell eine Hochburg der radikalislamischen Taliban ist, die afghanischen Streitkräfte im Kampf gegen die Aufständischen. Sie sind dort bisher in einem kleinen Camp innerhalb eines größeren afghanischen Militärstützpunktes stationiert. Dieses Camp werde nicht aufgegeben, wies der Sprecher einen “Bild”-Bericht zurück.

Der Schritt sei keine Reaktion auf die jüngste Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, die Zahl der US-Soldaten in Afghanistan bis Mitte Januar um 2000 auf 2500 zu verringern, betonte der Sprecher. Die Verlegung der deutschen Soldaten laufe seit Mitte November und sei seit dem Spätsommer vom Hauptquartier der Nato-Mission in Kabul geplant gewesen. Deutschland hat noch rund 1200 Soldaten am Hindukusch stationiert, das zweitgrößte ausländische Kontingent nach den USA. Der Großteil der Bundeswehr-Soldaten ist im größten Nato-Stützpunkt in Nordafghanistan in Masar-i-Scharif eingesetzt.

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte zuvor erklärt, sie erwarte für die kommenden Tage Details zum geplanten US-Abzug aus Afghanistan. Wenn die USA konkretisierten, welche Truppen von welchen Orten abgezogen würden, lasse sich abschätzen, welche Konsequenzen dies kurzfristig auf den deutschen Einsatz am Hindukusch haben werde. Kundus hat einen hohen symbolischen Stellenwert für die Bundeswehr als der Ort, wo das deutsche Militär mehr Soldaten im Kampf verlor als irgendwo sonst seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.