Heftige Gefechte in zentral-afghanischer Stadt Ghasni

Kabul (Reuters) - Kämpfer der radikalislamischen Taliban haben sich am Sonntag in der Stadt Ghasni in der Mitte Afghanistans heftige Gefechte mit den Sicherheitskräften geliefert.

An Afghan National Army (ANA) soldier keeps watch at a checkpoint on the Ghazni highway, in Maidan Shar, the capital of Wardak province, Afghanistan August 12, 2018.REUTERS/Mohammad Ismail

Anwohner und örtliche Politiker sagten, es bestehe die Gefahr, dass die Extremisten die Kontrolle über die Stadt übernehmen könnten. Nur das Büro des Gouverneurs, das Hauptquartier der Polizei und die Gebäude des Geheimdienstes seien noch in der Hand der Regierung, sagte der Abgeordnete Chaman Schah Ehtemadi, der aus Ghasni kommt. Die Haupt-Fernstraße, die Ghasni mit der Hauptstadt Kabul verbindet, sei stark vermint. Das erschwert die Heranführung von Verstärkungen der Regierungstruppen.

Die USA griffen die Taliban-Kämpfer mindestens viermal aus der Luft an. Ein Mitglied des Provinzrats sagte, in mehreren Stadtteilen werde gekämpft. Die afghanischen Truppen seien in der Defensive. “Keiner weiß, wie die Lage genau aussieht, weil es keine Kommunikationswege in die Stadt gibt”, sagte er. Die meisten Telefonmasten in der Stadt wurden seit Beginn der Kämpfe am Freitag zerstört.

Der afghanische Generalstabschef Mohammed Scharif Jaftali sagte dagegen, es bestehe nicht die Gefahr, dass die Stadt an die Taliban falle. Strategische Orte und Zentren in der Ortschaft seien unter der Kontrolle der Regierungstruppen. Die Taliban versteckten sich in Häusern und Geschäften. Die Soldaten lieferten sich mit den Aufständischen heftige Gefechte, um sie aus der Stadt zu vertreiben.

Unklar ist, wie viele Menschen bei den Kämpfen ums Leben kamen. Unter Berufung auf Krankenhauskreise berichtete der Sender 1TV, mehr als 90 Sicherheitskräfte und 13 Zivilisten seien ums Leben gekommen, mehr als 100 seien verletzt worden. Auch unter den Taliban habe es viele Opfer gegeben.

Ghasni liegt an der wichtigsten Verbindungsstraße zwischen Kabul und dem Süden des Landes und hat daher strategische Bedeutung. Der Angriff ist ein Hinweis darauf, wie stark die Taliban noch immer sind und wie unsicher die Lage vor der Parlamentswahl im Oktober ist.