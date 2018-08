Afghanistan nimmt nicht an Friedenskonferenz mit Taliban in Moskau teil

Kabul (Reuters) - Die von Russland geplante Friedenskonferenz für Afghanistan steht möglicherweise auf der Kippe.

A military helicopter flies over the site of an attack in Kabul, Afghanistan August 21, 2018. REUTERS/Mohammad Ismail

Die afghanische Regierung werde nicht an dem Treffen am 4. September teilnehmen, kündigten zwei hochrangige Regierungsvertreter am Mittwoch an. Die Führung in Kabul strebe direkte Gespräche mit den radikalislamischen Taliban ohne ausländische Beteiligung an, sagte ein Vertreter des Außenministeriums, ohne nähere Angaben zu machen.

Die Taliban erklärten hingegen am Mittwoch, sie würden mindestens vier hochrangige Vertreter nach Moskau entsenden. Die Extremisten hatten erst am Montag eine von der afghanischen Regierung angestrebte Waffenruhe abgelehnt. Russland hat insgesamt zwölf Länder eingeladen, darunter auch die USA. Die Regierung in Washington hat ebenfalls erklärt, nicht teilzunehmen.