Wahl in afghanischem Kandahar wird nach Anschlag verschoben

Kabul (Reuters) - Die Parlamentswahl in der südafghanischen Provinz Kandahar wird nach dem tödlichen Anschlag auf den dortigen Polizeichef um eine Woche verschoben.

Afghan policemen stand guard at a checkpoint a day before parliamentary elections in Kabul, Afghanistan October 19, 2018. REUTERS/Omar Sobhani

Man folge damit der Empfehlung der Wahlkommission, teilte ein Sprecher des Präsidialamtes am Freitag in Kabul mit. Die Wahl sollte ursprünglich wie im übrigen Land an diesem Samstag stattfinden.

Die Wahlkommission hatte kurz zuvor empfohlen, die Abstimmung auszusetzen, und dies mit dem tödlichen Attentat auf den Polizeichef der Provinz, General Abdul Rasek, begründet. Ein Sprecher der unabhängigen Kommission sagte, die Menschen in Kandahar seien nach dem Anschlag “moralisch nicht in der Lage zu wählen”. Rasek war eine der einflussreichsten politischen Figuren im ganzen Land und ein erbitterter Gegner der radikal-islamischen Taliban. Diese hatten sich zu dem Anschlag am Donnerstag bekannt und auch zu einem Boykott der Abstimmung aufgerufen.