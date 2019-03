Algeriens Regierung zeigt sich bereit zu Dialog mit Opposition

People take part in a protest demanding immediate political change in Algiers, Algeria March 12, 2019. REUTERS/Ramzi Boudina

Algier (Reuters) - Die algerische Regierung will angesichts der anhaltenden Proteste mit der Opposition ins Gespräch kommen.

“Der Dialog ist unsere Pflicht”, sagte der stellvertretende Regierungschef Ramtane Lamamra am Mittwoch im staatlichen Hörfunk. “Unsere oberste Priorität ist es, alle Algerier zusammenzubringen.” Zugleich erklärte die Armee, sie werde für Ruhe und Ordnung sorgen. Die Sicherheit im Lande werde “unter allen Umständen und Bedingungen” erhalten, sagte der stellvertretende Verteidigungsminister Ahmed Gaed Salah dem Fernsehsender Ennahar. Gaed Salah ist zugleich Stabschef der Armee.

In dem nordafrikanischen Land, das für die EU ein wichtiger Erdgaslieferant ist, halten die Demonstrationen seit Wochen an. Am Montag hatte sich der 82-jährige Staatschef Abdelaziz Bouteflika den Protesten gebeugt. Er verzichtete auf eine fünfte Kandidatur bei der ursprünglich für April geplanten Präsidentenwahl. Die Abstimmung wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Allerdings trat Bouteflika, der seit 1999 Präsident ist, nicht von seinem Amt zurück und säte damit Misstrauen in der Bevölkerung, er und die Führung des Landes wollten nur Zeit gewinnen.

In mehreren Städten traten am Mittwoch Lehrer in den Streik. Fast täglich gehen Zehntausende Menschen auf die Straße, um für mehr Demokratie zu demonstrieren. Sie lehnen ein System ab, das seit fast 60 Jahren vom Militär und von Veteranen des Unabhängigkeitskriegs gegen Frankreich 1954 bis 1962 dominiert wird. Auch Bouteflika sowie die wirtschaftliche Elite gehören zu den Veteranen. Dagegen sind fast 70 Prozent der Algerier jünger als 30 Jahre.