Präsidentschaftswahl in Algerien von Protesten begleitet

Demonstrators attend a protest to reject the presidential election in Algiers, Algeria December 12, 2019. REUTERS/Ramzi Boudina

Algier (Reuters) - Zur Präsidentschaftswahl in Algerien sind am Donnerstag Tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um gegen die Regierung und die Machtelite zu demonstrieren.

In der Hauptstadt Algier patrouillierte die Polizei zu Fuß und in Fahrzeugen, über der Stadt kreiste ein Hubschrauber. In dem flächenmäßig größten Staat Afrikas waren die Wähler am Donnerstag aufgerufen, einen Nachfolger des im Frühjahr durch massive Proteste gestürzten Präsidenten Abdelaziz Bouteflika zu wählen. Die fünf zugelassenen Wahlbewerber gehören allesamt der herrschenden Elite an. Unter ihnen sind zwei frühere Premierminister. Die Protestbewegung zweifelt die Legitimität der Wahlen unter der Herrschaft der alten, von der Armee unterstützten Eliten an.