Verdi ruft Amazon-Mitarbeiter bis Heiligabend zum Streik auf

FILE PHOTO: An Amazon logo is pictured at a logistics centre in Mannheim, Germany, September 17, 2019. REUTERS/Ralph Orlowski/File Photo

Berlin (Reuters) - Die Gewerkschaft Verdi hat im seit Jahren schwelenden Tarifstreit mit Amazon die Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland zum Streik aufgerufen.

Beschäftigte des Versandhändlers haben mit Beginn der Nachtschicht zum Montag an sechs Standorten die Arbeit niedergelegt, wie die Gewerkschaft mitteilte. Die Streiks in Werne, Leipzig, Rheinberg, Bad Hersfeld (zwei Standorte) und Koblenz sollen bis einschließlich Heiligabend andauern. Verdi rechne mit rund 1700 Streikteilnehmern. “Die Schließung des stationären Einzelhandels in der vergangenen Woche hat das Bestellaufkommen bei Versandhändlern wie Amazon noch einmal deutlich gesteigert. Während der Konzern seine Milliardengewinne weiter erhöht, verweigert er den Beschäftigten eine tarifvertragliche Bezahlung. Das sind Mindestbedingungen”, sagte Bundesvorstandsmitglied Stefanie Nutzenberger.

Der Tarifkonflikt bei Amazon dauert bereits seit 2013 an. Verdi fordert für die Mitarbeiter in den deutschen Amazon-Versandzentren tarifliche Regelungen, wie sie im Einzel-und Versandhandel üblich sind. Amazon nimmt indes Vereinbarungen der Logistikbranche als Maßstab, in der weni0ger bezahlt wird.