Neue Angriffe in Bergkarabach trotz Waffenruhe

A man stands on the blast site hit by a rocket during the fighting over the breakaway region of Nagorno-Karabakh in the city of Ganja, Azerbaijan October 11, 2020. REUTERS/Umit Bektas

Baku/Eriwan (Reuters) - Aus der zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittenen Kaukasus-Region Bergkarabach werden weiter Verstöße gegen die vor kurzem vereinbarte Waffenruhe gemeldet.

Beide Seiten berichteten auch am Montag von Kampfhandlungen und gaben jeweils der Gegenseite dafür die Schuld. Das aserbaidschanische Verteidigungsministerium warf armenischen Truppen vor, aserbaidschanische Militärstützpunkte in mehreren Regionen beschossen zu haben. Umgekehrt erklärten die von der armenischen Regierung unterstützten Behörden in Bergkarabach, Angriffe der aserbaidschanischen Armee abgewehrt zu haben. Im Gebiet um die die Stadt Hadrut seien anhaltend größere Militäreinsätze im Gang.

Die am 27. September ausgebrochenen Kämpfe sind die schwersten in Bergkarabach seit mehr als 25 Jahren. Rund 500 Todesopfer wurden bislang gemeldet. In der Nacht zu Samstag hatten sich die Außenminister Armeniens und Aserbaidschans unter Vermittlung Russlands in Moskau auf eine Waffenruhe verständigt. Dagegen wurde aber bereits am Sonntag verstoßen, wofür sich die Konfliktparteien gegenseitig verantwortlich machten.

In Bergkarabach im Südkaukasus leben überwiegend christliche Armenier, die dortige Führung wird von der armenischen Regierung in Eriwan unterstützt. Völkerrechtlich gehört das Gebiet zum mehrheitlich islamischen Aserbaidschan, von dem es sich jedoch 1991 losgesagt hatte. Da Armenien mit Russland verbündet ist und Aserbaidschan von der Türkei unterstützt wird, droht eine Ausweitung des Konflikts über die Region hinaus mit weitreichenden Folgen auch für die Wirtschaft. Durch den Südkaukasus laufen wichtige Erdagas- und Öl-Pipelines.