Armeniens Oppositionsführer will mit Druck der Straße an die Macht

Eriwan (Reuters) - Der armenische Oppositionschef Nikol Paschinjan hat die Bevölkerung aufgerufen, durch Massenproteste seinen Anspruch auf das Amt des Regierungschefs zu unterstützen.

Supporters of Armenian opposition leader Nikol Pashinyan wait for the results of the parliament's election of an interim prime minister in central Yerevan, Armenia May 1, 2018. REUTERS/Gleb Garanich

Vor der Abstimmung über einen neuen Ministerpräsidenten warnte Paschinjan am Dienstag im Parlament die Abgeordneten der regierenden Republikanischen Partei, sie sollten die Macht des Volkes nicht unterschätzen. Auf den Straßen der Hauptstadt versammelten sich Zehntausende Anhänger Paschinjans und forderten lautstark eine politische Wende ein.

Ministerpräsident Sersch Sargsjan war im April nach wochenlangen Protesten zurückgetreten. Er war nach zehn Jahren als Staatspräsident vom Parlament zum Regierungschef gewählt worden. Zuvor waren per Verfassungsänderung viele Vollmachten des Präsidenten auf den Ministerpräsidenten übertragen worden. Kritiker warfen Sargsjan daraufhin Machtgier vor, außerdem eine zu große Nähe zu Russland. Sie machen ihn und seine Getreuen auch für Korruption und Armut in dem rund drei Millionen Einwohner zählenden Land verantwortlich.

Als Reaktion auf die Massenproteste kündigte die Regierungspartei zudem an, auf einen Kandidaten für die Nachfolge Sargsjans zu verzichten. Paschinjan äußerte Zweifel an der Bereitschaft der Republikaner zu einem echten Wandel. Anstatt die richtigen Schlüsse aus den Masssenprotesten der vergangenen Wochen zu ziehen spiele die Republikanische Partei immer noch Katz und Maus, sagte er im Parlament. “Ihr Verhalten, die Geduld des Volkes als Schwäche auszulegen, könnte einen Tsunami auslösen”, warnte der 42-Jährige. “Ich wende mich an die Nation und an jeden einzelnen Bürger der Republik Armenien: Bleibt nicht zuhause, geht auf die Straßen, wenn Ihr nicht schon dort seid. Strömt auf die Straßen und Plätze der Hauptstadt und anderer Städte.”

Die Demonstrationen gegen Sargasjan waren weitgehend friedlich verlaufen. Dennoch drohten die Proteste das Land zu destabilisieren, das in der unruhigen Kaukasus-Region als Verbündeter Russlands gilt.

AUF STIMMEN AUS DER REGIERUNGSPARTEI ANGEWIESEN

In den vergangenen Tagen hatte Paschinjan erklärt, er werde nur ein Szenario akzeptieren, in dem er zum Regierungschef ernannt werde. Anschließend will er das Wahlrecht ändern und Neuwahlen ausrufen. Die nächsten turnusmäßigen Wahlen stehen erst 2022 an. Sollte die Mehrheit des Parlaments aber in zwei Wahlgängen keinen neuen Ministerpräsidenten bestimmen, müssen Neuwahlen angesetzt werden.

Paschinjan gehört dem Bündnis Jelk (Ausweg) an, das bei den Parlamentswahlen vor einem Jahr 7,8 Prozent der Stimmen erhielt. Da die Republikanische Partei 58 der 105 Sitze im Parlament innehat, dürfte Paschinjan ohne deren Unterstützung nicht zum Regierungschef gewählt werden können. Die zweitgrößte Fraktion im Parlament, Blühendes Armenien, deutete zuletzt an, sich hinter ihn zu stellen. Paschinjan sagte am Dienstag, bislang habe er die Unterstützung von Parteien, die zusammen 47 Sitze hätten.