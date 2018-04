Armenischer Regierungschef kündigt nach Protesten Rücktritt an

Eriwan (Reuters) - Der armenische Ministerpräsident Sersch Sargsjan hat nach tagelangen Massenprotesten seinen Rücktritt angekündigt.

Armenian President Serzh Sargsyan poses at the opening of talks with Azerbaijan in Geneva, Switzerland October 16, 2017. REUTERS/Denis Balibouse

Er werde seinen Posten aufgeben, teilte Sargsjan am Montag in einer Stellungnahme mit. Den Protesten gegen den Regierungschef schlossen sich zuletzt auch Soldaten an. Kritiker werfen ihm vor, sich an die Macht zu klammern. Sargsjan war nach zehn Jahren als Präsident in der vergangenen Woche vom Parlament zum Regierungschef der Kaukasus-Republik gewählt worden. Zuvor waren per Verfassungsänderung viele Vollmachten des Präsidenten auf den Ministerpräsidenten übertragen worden.

