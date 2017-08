Australien - Zwei Männer wegen geplanten Flugzeuganschlags angeklagt

Sydney (Reuters) - Die australischen Behörden haben nach Polizeiangaben zwei Männer wegen des Verdachts angeklagt, einen Anschlag auf ein Passagierflugzeug der Gesellschaft Ethiad geplant zu haben.

Die Männer seien von der Extremistenmiliz Islamischer Staat in Syrien unterstützt worden, sagte Vize-Polizeichef Michael Phelan am Freitag in Sydney. Die Männer hätten einen Sprengsatz in der Maschine deponieren wollen. In der vergangenen Woche hatte die Polizei vier Verdächtige festgenommen und danach erklärt, mit der großangelegten Anti-Terror-Razzia einen mutmaßlichen Bombenanschlag auf ein Flugzeug vereitelt zu haben.

Australien ist ein enger Verbündeter der USA. Die Behörden sind schon länger in Alarmbereitschaft, weil sie fürchten, dass radikale Islamisten nach dem Kampf für den Islamischen Staat in ihre Heimat zurückkehren und dort Anschläge begehen könnten. Nach Erkenntnissen des Einwanderungsministeriums sind etwa 100 Personen von Australien nach Syrien gereist, um sich Organisationen wie dem IS anzuschließen.