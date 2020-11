Australische Soldaten sollen 39 unbewaffnete Afghanen getötet haben

An Afghan policeman stands guard at a check point in Kabul, Afghanistan August 7, 2020. REUTERS/Omar Sobhani

Sydney (Reuters) - Australische Spezialeinheiten sollen in Afghanistan Kriegsverbrechen begangenen und dabei 39 Zivilisten und unbewaffnete Gefangene getötet haben.

Das ist das Ergebnis eines Untersuchungsberichtes, der nach vierjährigen Ermittlungen am Donnerstag vorgelegt wurde. Demnach zwangen hochrangige Befehlshaber junge Soldaten, die wehrlosen Menschen zu töten, erklärte der australische General Angus John Campbell. Die Ergebnisse der Untersuchungen gingen von den schwerwiegendsten Verstößen gegen militärische Verhaltensregeln aus. “Das rechtswidrige Töten von Zivilisten und Gefangenen ist niemals zu akzeptieren”, sagte er.

Unter den Opfern waren dem Bericht zufolge Gefangene, Bauern und andere afghanische Einheimische. Sie seien vor ihrer Tötung gefangengenommen worden und hätten sich damit nach internationalem Recht unter besonderem Schutz gestanden. “Es gibt glaubwürdige Informationen darüber, dass neue Soldaten von ihren Kommandanten aufgefordert wurden, einen Gefangenen zu erschießen, um die erste Tötung als Soldat zu erreichen. Dies wurde “blooding” genannt”, heißt es in dem Bericht, der Vorfälle im Zeitraum von 2005 bis 2016 untersucht hat. Mit der Nachstellung von Kampfszenen mit ausländischen Waffen oder Ausrüstung habe die Tötung gerechtfertigt werden sollen. Ein Deckmantel des Schweigens habe dafür gesorgt, dass die Taten so viele Jahre unentdeckt geblieben seien. 19 aktuelle und ehemalige Soldaten sollen nun wegen der Tötung der Einheimischen an einen Sonderermittler überstellt werden.

In dem Bericht wird empfohlen, dass die australische Regierung die Familien der Opfer auch ohne erfolgreiche Strafverfolgung entschädigen soll. Australien hat seit 2002 Truppen in Afghanistan als Teil der von den USA geführten Koalition im Kampf gegen Al-Kaida- und Taliban-Islamisten im Einsatz. Derzeit sind es noch rund 1.500 Soldaten.