Exilierte Oppositionelle ruft Bevölkerung in Belarus zu Protesten auf

Belarusian united opposition candidate Svetlana Tikhanouskaya attends a news conference following the presidential election in Minsk, Belarus August 10, 2020. REUTERS/Vasily Fedosenko

Moskau (Reuters) - Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja ruft alle Bürgermeister in Belarus auf, am Wochenende friedliche Proteste gegen Präsident Alexander Lukaschenko zu organisieren.

Es dürfe keine Gewalt mehr geben, sagte sie in einem am Freitag veröffentlichten Youtube-Video. Sie forderte ihre Unterstützer dazu auf, eine unabhängige Neuauszählung der Präsidentschaftswahl vergangenen Sonntag zu fordern, bei der nach Regierungsangaben Lukaschenko einen klaren Sieg errungen haben soll. Dies bezweifeln sowohl die Opposition in Belarus als auch westliche Politiker. Die Menschen lehnten die gegenwärtige Regierung in Minsk ab, sagte Tichanowskaja, die sich derzeit in Litauen aufhält.