Anwalt - Kolesnikowa in Belarus wegen versuchter Machtübernahme festgenommen

Politician and representative of the Coordination Council for members of the Belarusian opposition Maria Kolesnikova attends a news conference in Minsk, Belarus August 24, 2020. REUTERS/Vasily Fedosenko

Moskau (Reuters) - Die belarussische Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikowa ist nach Angaben ihres Anwalts wegen des Vorwurfs der versuchten Machtübernahme festgenommen worden.

Dies sei Teil eines Strafverfahrens, meldete die russische Nachrichtenagentur RIA am Mittwoch unter Berufung auf Kolesnikowas Anwalt. Sie war am Montag von maskierten Männern auf offener Straße in der Hauptstadt Minsk verschleppt worden. Nach Behördenangaben wurde sie am Dienstag an der Grenze zur Ukraine festgesetzt. Wo sie sich derzeit aufhält, ist unklar.

Kolesnikowa ist eine der prominentesten Persönlichkeiten der belarussischen Opposition, die nach der umstrittenen Präsidentenwahl Anfang August den Rücktritt von Amtsinhaber Alexander Lukaschenko fordert und ihm Wahlbetrug vorwirft. Die belarussische Führung geht immer massiver gegen die Opposition vor. Die belarussische Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch, die eine Verbündete Kolesnikowas ist, warf den Behörden vor, das eigene Volk zu terrorisieren.