Innenministerium - 280 Festnahmen nach Protesten in Belarus

Belarusian law enforcement officers block a street during an opposition rally to reject the presidential election results in Minsk, Belarus October 11, 2020. BelaPAN via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT.

Moskau (Reuters) - Nach landesweiten Protesten in Belarus sind am Sonntag nach Angaben des Innenministeriums 280 Menschen festgenommen worden.

Alleine in der belarussischen Hauptstadt Minsk seien davon 215 verhaftet worden, erklärte das Ministerium am Montag. In Minsk hatten Zehntausende Menschen gegen die Regierung protestiert und den Rücktritt von Präsident Alexander Lukaschenko gefordert, der das Land seit 1994 mit harter Hand regiert. Auslöser der Proteste ist die Präsidentenwahl am 9. August, bei der Lukaschenko nach offiziellen Angaben mit 80 Prozent der Stimmen wiedergewählt wurde. Die Opposition, aber auch die Europäische Union erkennen die Wahl nicht an. Seither reißen die Massenproteste vor allem in Minsk nicht ab.