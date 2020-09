UN-Vertreterin warnt in Belarus-Debatte vor neuem "eisernem Vorhang"

Belarus opposition leader Sviatlana Tsikhanouskaya gestures as she celebrates her birthday with members of the Belarusian community in Vilnius, Lithuania, September 11, 2020. REUTERS/Janis Laizans/Files

Genf (Reuters) - Die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte in Belarus, Anais Marin, beschreibt die Lage in dem Land als “katastrophal”.

“Wir dürfen nicht zulassen, dass ein weiteres Mal ein eiserner Vorhang auf dem europäischen Kontinent heruntergelassen wird”, sagte Marin am Freitag in Genf. Sie äußerte sich in einer Dringlichkeitsdebatte zur Menschenrechtssituation in Belarus. Ihre Ausführungen wurden mehrfach unterbrochen durch Zwischenrufe von Vertretern von Russland, Belarus und weiteren Ländern.

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja rief in einem Beitrag für die UN-Veranstaltung die Behörden des Landes dazu auf, die Gewalt gegen Demonstranten zu beenden. Zugleich forderte sie eine freie und faire neue Präsidentenwahl. Tichanowskaja war nach der Wahl am 9. August nach Litauen geflohen, weil sie um ihre Sicherheit fürchtete. Der belarussische Botschafter bei den UN, Juri Ambrasewih, sagte in der Debatte, es sei inakzeptabel, die Vereinten Nationen dazu zu benutzen, sich in die Wahl in Belarus einzumischen.

In dem Land sieht sich der seit 26 Jahren autoritär regierende Präsident Alexander Lukaschenko mit Massenprotesten gegen seine Wiederwahl konfrontiert. Die Opposition wirft ihm Wahlbetrug vor. Lukaschenko gibt dem Westen die Schuld für die Unruhen. Am Donnerstag kündigte er an, die Grenzen zu den EU-Mitgliedern Polen und Litauen zu schließen und die Kontrollen der Grenze zur Ukraine zu verschärfen.