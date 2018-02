Prozess gegen mutmaßlichen Paris-Attentäter in Brüssel

Brüssel (Reuters) - Mehr als zwei Jahre nach den islamistischen Anschlägen in Paris mit 130 Toten hat in Brüssel ein Prozess wegen versuchten Mordes gegen den einzigen überlebenden Tatverdächtigen Salah Abdeslam begonnen.

Der 28-Jährige verweigerte am Montag zu Beginn des Verfahrens die Aussage. Abdeslam blieb zudem bei der Verlesung der Anklage durch den Richter sitzen. Er trat mit langen Haaren und einen Bart vor das Gericht.

Abdeslam erschien zum ersten Mal seit seiner Festnahme in März 2016 in Brüssel in der Öffentlichkeit. Der französische Staatsbürger marokkanischer Abstammung steht wegen der Vorfälle bei seiner Ergreifung und nicht wegen der Paris-Anschläge vor Gericht. Damals hatten er und sein mutmaßlicher Komplize Sofien Ayari sich der Verhaftung widersetzt und dabei Polizisten verletzt. Beiden drohen dafür jeweils bis zu 40 Jahre Haft. Das Verfahren wegen der Anschläge in Paris beginnt frühestens im kommenden Jahr. Im November 2015 hatten Attentäter in der französischen Hauptstadt 130 Menschen getötet. Der Extremistenorganisation Islamischer Staat hatte sich zu den Anschlägen bekannt.

Für den Prozess in Brüssel gelten strengste Sicherheitsvorkehrung. Abdeslam ist nicht in einem belgischen Gefängnis untergebracht, sondern in einem Hochsicherheitstrakt in Frankreich. Von dort wird er jeden Prozesstag in die belgische Hauptstadt gebracht.