"Wegbleiben! Tödlich!" - Dänemarks Notenbank-Chef warnt vor Bitcoin

Kopenhagen (Reuters) - Dänemarks Zentralbankchef Lars Rohde hat Anleger mit ungewöhnlich scharfen Worten vor den Gefahren der Cyber-Währung Bitcoin gewarnt.

A cyclist passes the entrance of the Danish central bank, also known as Danish Nationalbank, in Copenhagen, January 22, 2015. The Danish central bank cut its key policy rate on Thursday for the second time this week to defend the crown's peg to the euro after the European Central Bank unveiled a stimulus package that weakened the single currency. REUTERS/Fabian Bimmer (DENMARK - Tags: BUSINESS)

“Bleiben Sie weg. Das ist tödlich”, sagte Rohde dem Radiosender DR in einem Interview, das am Montag online veröffentlicht wurde. Falls jemand sich entschließe, diese Warnung zu ignorieren, sei er ziemlich auf sich allein gestellt. “Das ist kein regulierter Markt. Das liegt nicht in der Verantwortung der Behörden. Es liegt in der Verantwortung des Einzelnen”, sagte Rohde. Der Preis für die Cyber-Währung war an einigen Handelsplätzen am Wochenende zeitweise über 20.000 Dollar geklettert. Am Montag notierte er knapp darunter.

Investoren sollten sich nicht beschweren, falls etwas schiefgehe, sagte der Notenbank-Chef. “Ich sehe Bitcoin als Tulpenmanie, was eine außer Kontrolle geratene Blase ist”, ergänzte er. In den Niederlanden waren im 17. Jahrhundert die Preise für Tulpenzwiebeln aufgrund von Spekulationen in astronomische Höhen geschossen. Als die Blase schließlich platzte, verloren viele Menschen ihr Vermögen.