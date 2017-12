EZB-Ratsmitglied - Regulierung von Bitcoin womöglich notwendig

Wien (Reuters) - Österreichs Notenbank-Gouverneur Ewald Nowotny denkt laut über eine Regulierung der Cyber-Währung Bitcoin nach.

European Central Bank (ECB) Governing Council member and OeNB governor Ewald Nowotny addresses a news conference in Vienna, Austria, June 9, 2017. REUTERS/Leonhard Foeger

Bitcoin sei keine Währung sondern ein spekulatives Produkt, sagte das EZB-Ratsmitglied am Montag. Schon allein aufgrund des Handelsvolumens müsse man darüber beraten, “ob und in welcher Weise Regulierungen notwendig sind.” Zusammen mit der EU-Kommission müsse besprochen werden, inwieweit Regelungen zur Geldwäsche und Seriosität hier von Bedeutung seien. Der Kurs der Digital-Währung schoss in diesem Jahr über 1600 Prozent nach oben. Seit neustem werden sogar Bitcoin-Futures an der US-Derivatebörse CBOE gehandelt.

“Eine Gefahr für die Stabilität würde es bedeuten, wenn sich zunehmend Menschen verleiten lassen, Kredite aufzunehmen, um damit Bitcoin zu kaufen, genauso wie es eben eine Gefahr wäre, wenn Leute Kredite aufnehmen, um ins Casino zu gehen”, sagte Nowotny. Dies sei ein potenzielles Risiko. “Die wirkliche Herausforderung ist vielmehr in den rechtlichen Bereichen, eben zum Beispiel in der Frage Geldwäsche, illegale Finanztransaktionen.” Unlängst hatte sich bereits Großbritannien für eine schärfere Regulierung von Digitalwährungen starkgemacht.