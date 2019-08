Vans- und Timberland-Macher will kein Leder mehr aus Brasilien

Company logos are pictured outside a Timberland shop in Vienna, Austria, April 21, 2016. REUTERS/Leonhard Foeger

Rio de Janeiro (Reuters) - Der US-Konzern VF mit seinen bekannten Modemarken Timberland, Vans und The North Face will angesichts der Vernichtung des Regenwaldes kein Leder mehr in Brasilien kaufen.

Die Geschäfte würden erst dann wieder aufgenommen, “wenn wir das Vertrauen und die Zusicherung haben, dass die in unseren Produkten verwendeten Materialien keine Umweltschäden in dem Land anrichten”, teilte das börsennotierte Unternehmen am Donnerstag mit.

In Brasilien wüten verheerenden Brände im Amazonas-Regenwald. Viele der Feuer sollen von Viehzüchtern und Bauern absichtlich gelegt worden sein, um landwirtschaftliche Nutzflächen zu gewinnen. Lokale Medien hatten bereits im Juli berichtet, dass der weltgrößte Fleischwarenhersteller und Lederproduzent JBS Land gekauft habe, dass nicht zur Weidehaltung vorgesehen ist. JBS wies dies zurück.