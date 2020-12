Irischer Außenminister setzt auf Brexit-Einigung binnen Tagen

FILE PHOTO: A British Union Jack flag flutters outside the European Parliament in Brussels, Belgium January 30, 2020. REUTERS/Francois Lenoir

Dublin (Reuters) - Bei den Brexit-Verhandlungen mehren sich die Anzeichen für eine rasche Einigung.

Der irische Außenminister Simon Coveney sagte am Donnerstag einem heimischen Rundfunksender, er glaube, dass es eine gute Chance auf eine Übereinkunft in den nächsten Tagen gebe. Nun gelte es Nerven zu bewahren und auf EU-Chefunterhändler Michel Barnier zu vertrauen. Dann könne es ein Abkommen “in den nächsten paar Tagen” geben. Zuvor hatte bereits der britische Sender BBC von einer voraussichtlichen Einigung “in den kommenden Tagen” berichtet. Nach dem EU-Austritt ist Großbritannien bis Ende des Jahres in einer Übergangsphase, in der noch EU-Regeln gelten. Um die künftigen Beziehungen wird seit Monaten gerungen.