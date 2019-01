Maas - Änderung des Brexit-Abkommens muss diskutiert werden

Germany's Foreign Minister Heiko Maas speaks during a 'Global Ireland' news conference in Dublin, Ireland January 8, 2019. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Berlin (Reuters) - Bundesaußenminister Heiko Maas sieht Gesprächsbedarf über eine Änderung des Brexit-Abkommens mit Großbritannien.

“Letztlich geht es ja darum, ob der Vertrag nochmal aufgemacht werden soll”, sagte Maas am späten Donnerstagabend in der ZDF-Sendung Maybrit Illner. Dazu werde die Zustimmung aller 27 Mitgliedsstaaten benötigt. “Da müssen alle mitgehen, darüber wird man jetzt reden müssen.” Zuvor hatte Maas im Bundestag erklärt, es sei kaum vorstellbar, dass das Austrittsabkommen nochmal aufgeschnürt werde. In Großbritannien wird nach der Ablehnung des bisherigen Entwurf eines Brexit-Abkommens im Parlament über das weitere Vorgehen diskutiert.