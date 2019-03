Merkel mahnt Briten - Geordneter Austritt gemeinsames Interesse

German Chancellor Angela Merkel receives Laos' Prime Minister Thongloun Sisoulith at the Chancellery in Berlin, Germany, March 13, 2019. REUTERS/Annegret Hilse

Berlin (Reuters) - Kanzlerin Angela Merkel hat die britischen Abgeordneten gemahnt, einen ungeordneten britischen EU-Austritt zu verhindern.

Es bleibe auch nach der erneuten Ablehnung des Austrittsvertrages mit der EU dabei, “dass es im gegenseitigen Interesse ist, dass wir zu einem geordneten Ausgang kommen”, sagte Merkel am Mittwoch in Berlin. Dies könne die EU aber nicht alleine entscheiden. “Wir sind darauf angewiesen, dass wir gemeinsam Lösungen finden. Großbritannien muss sagen, wie es weitergeht”, betonte sie mit Blick auf die Abstimmungen im Unterhaus am Mittwoch und Donnerstag. Durch die Entscheidung am Dienstagabend seien die Optionen aber geringer geworden.

“Jetzt ist es an der britischen Seite, - also am britischen Parlament - ... heute erst einmal festzulegen, ob man überhaupt ein Abkommen möchte oder ob man ohne Abkommen austreten möchte”, sagte Merkel. Am Donnerstag soll dann über eine mögliche Verschiebung des Austrittsdatums entschieden werden. “Erst im Lichte dieser beiden Ergebnisse können wir ... auf einer profunden Basis auf Seite der 27 anschauen, wie wir in den nächsten Tagen weiter vorgehen”, sagte Merkel auf die Frage, ob sie für eine Verschiebung des Austrittsdatums am 29. März sei.

Zugleich betonte Merkel die nötige Einheit der EU-27. Bisher hätten es die EU-Unterhändler “hervorragend” geschafft, den Zusammenhalt der 27 EU-Regierungen in den Verhandlungen zu wahren. Sie betonte, dass die EU durch ihr Mitgliedsland Irland in besonderer Weise von einem ungeordneten Brexit betroffen wäre. Grund ist die Sorge, dass es nach dem britischen Austritt zwischen Irland und dem zum Königreich gehörenden Nordirland eine harten Grenze mit Kontrollen geben könnte. Die EU-27 hätten sich entscheiden, “füreinander und miteinander” zu arbeiten.