EU-Chefunterhändler - Unternehmen einen "letzten Anlauf" bei Brexit-Gesprächen

Brüssel (Reuters) - Bei den festgefahrenen Brexit-Gesprächen hat die EU einen “letzten Anlauf” angekündigt.

“Wir befinden uns wirklich an einem kritischen Moment”, sagte der EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Dienstag in Brüssel vor einem Treffen mit den Vertretern der Mitgliedsstaaten. “Wir unternehmen noch einen letzten Anlauf.” Aus Kreisen in Brüssel verlautete, trotz jüngster Annäherungen gebe es weiter Differenzen beim Fischfang. Eine Einigung könne in dieser Woche, in der kommenden oder aber gar nicht erzielt werden. Großbritannien war Ende Januar aus der EU ausgetreten. Am 31. Dezember endet eine Übergangsphase, in der noch EU-Regeln gelten. Ohne ein Abkommen drohen höhere Zölle sowie lange Wartezeiten an der Grenze.