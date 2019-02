EU-Kommission - Beide Seiten wollen geordneten Brexit

European Commission President Jean-Claude Juncker meets with British Prime Minister Theresa May at the European Commission headquarters in Brussels, Belgium February 7, 2019. REUTERS/Yves Herman

Brüssel (Reuters) - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die britische Premierministerin Theresa May haben in dem Treffen in Brüssel keinen Durchbruch erzielt.

May habe ihre Optionen geschildert, wie sie die Bedenken des Unterhauses über die Irland-Frage angehen könne, sagte ein Kommissionssprecher am Donnerstag in Brüssel. Juncker habe unterstrichen, dass die restlichen 27 Mitglieder der EU das Austrittsabkommen nicht wieder öffnen werden. Das Gespräch sei robust, aber konstruktiv gewesen.

May will eine Neuverhandlung des Vertrags für einen geregelten Austritt aus der EU am 29. März erreichen, um vor allem die in Großbritannien umstrittene Auffanglösung zur Vermeidung einer Grenze zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem britischen Nordirland vom Tisch zu bekommen.