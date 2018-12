Merkel - Brexit-Abkommen kann nicht mehr verändert werden

German Chancellor Angela Merkel arrives at a European Union leaders summit in Brussels, Belgium December 13, 2018. REUTERS/Francois Lenoir

Brüssel (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Bereitschaft der EU betont, mit der britischen Regierung über zusätzliche Versicherungen zum künftigen Verhältnis nach dem Brexit zu sprechen.

“Allerdings will ich auch dazu sagen, dass ich das Austrittsabkommen für sehr gut verhandelt halte”, sagte sie am Donnerstag vor Beginn des EU-Gipfels. Auch die EU habe ihre Grundsätze und werde sehr eng zusammenstehen. “Ich sehe nicht, dass wir dieses Austrittsabkommen noch einmal verändern können.” Man werde sich anhören, was die britische Premierministerin Theresa May zu sagen habe. Die EU-27 würden dann über zusätzliche Versicherungen reden, sagte sie mit Blick auf die ungeklärte Irland-Frage. Man werde die Gespräche immer in dem Geist führen, dass man auch künftig sehr gute Beziehungen zu Großbritannien habe wolle. Dass May das Misstrauensvotum in ihrer Fraktion überstanden habe, “das ist sehr erfreulich”, sagte Merkel zudem.