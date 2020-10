Großbritannien nimmt Brexit-Gespräche mit EU diese Woche wieder auf

Britain's Prime Minister Boris Johnson returns to Downing Street from the Houses of Parliament in London, Britain October 21, 2020. REUTERS/Toby Melville

London (Reuters) - Großbritannien und die Europäische Uion (EU) werden ihre Brexit-Verhandlungen noch im Wochenverlauf wieder aufnehmen.

Das teilte ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson am Mittwochabend nach einem Telefonat von Londons Chef-Unterhändler David Frost und dessen EU-Pendant Michel Barnier am Mittwoch mit. “Auf der Basis dieses Gesprächs sind wir bereit, das EU-Team in London noch in dieser Woche willkommen zu heißen”, fügte der Sprecher hinzu. Man habe sich auf eine Reihe von Prinzipien verständigt, um diese intensive Phase der Verhandlungen handzuhaben. Johnson hatte die EU wissen lassen, dass die Gespräche de facto zu Ende seien, falls sich die Verhandlungsposition Brüssels nicht ändere. Damit werde es dann auf den sogenannten No-Deal-Brexit hinauslaufen.

Zur Lösung der Blockade in den Brexit-Verhandlungen sah die EU zuletzt Großbritannien am Zug. EU-Ratspräsident Charles Michel hatte am Mittwoch im Europäischen Parlament gesagt, dass die Zeit ablaufe, und die EU sei bereit, Tag und Nacht zu verhandeln. Bis zum Jahresende läuft die Übergangsphase, in der Großbritannien noch freien Zugang zum EU-Binnenmarkt hat und Exporte aus der EU ins Vereinigte Königreich keinen Beschränkungen unterliegen. Falls kein Handelsvertrag zustande kommt, würden Zölle und Gebühren den Handel schwer belasten. [nL8N2HC3PN]