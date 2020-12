Diplomat - EU-Chefunterhändler sieht Chancen auf Brexit-Deal eher pessimistisch

EU chief Brexit negotiator Michel Barnier takes part in a meeting of ambassadors of European Union governments in Brussels, Belgium December 7, 2020. John Thys/Pool via REUTERS

Brüssel (Reuters) - Bei den Brexit-Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zeichnet sich weiter kein Durchbruch ab.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier habe die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten darüber unterrichtet, dass es noch keine Einigung gebe, und er habe sich mit Blick auf die Chancen für eine Einigung eher pessimistisch geäußert, sagte ein ranghoher Diplomat der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Es gebe weiterhin keine Lösung bei den drei größten Streitthemen. Im Laufe des Tages will Barnier die Gespräche mit dem britischen Chefunterhändler David Frost fortsetzen. Ebenfalls noch am Montag ist ein Telefonat zwischen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem britischen Premierminister Boris Johnson geplant.

Die Zeit für eine Einigung über die künftigen Handelsbeziehungen wird knapp. Am 31. Dezember läuft die derzeit geltende Übergangsfrist aus. Gestritten wird insbesondere über Fischerei-Rechte, Garantien für einen fairen Wettbewerb und einen Streitschlichtungsmechanismus im Falle von Verstößen gegen ein Abkommen. Sollte keine Einigung erzielt werden, drohen ab 2021 unter anderem Zollschranken. Befürchtet werden erhebliche wirtschaftliche Verwerfungen.