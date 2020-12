Fortschritte in Brexit-Verhandlungen - Einigung bis Freitag aber schwierig

FILE PHOTO: A British Union Jack flag flutters outside the European Parliament in Brussels, Belgium January 30, 2020. REUTERS/Francois Lenoir

Brüssel/London (Reuters) - In den stockenden Brexit-Verhandlungen ist weiterhin kein Durchbruch in Sicht.

EU-Vertreter und Diplomaten sagten der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag, eine Einigung bis Freitag sei unwahrscheinlich. In einem der Hauptstreitpunkte - der Frage der künftigen Fischfangquoten - gebe es weiterhin Differenzen.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier habe Abgeordneten am Donnerstag gesagt, ein Deal sei möglich, aber vor allem beim Thema Fischfang schwierig. Zuvor hatte die Agentur AFP berichtet, Barnier halte eine Verständigung bis Freitag für möglich. Barnier selbst twitterte, man habe gute Fortschritte erzielt, aber ein Hindernis sei noch nicht aus dem Weg geräumt.

Die EU und Großbritannien verhandeln seit Monaten über die künftigen Beziehungen zueinander samt Handelsabkommen. Großbritannien war Ende Januar offiziell aus der EU ausgetreten, der es seit 1973 angehört hatte. Am 31. Dezember endet die Übergangsphase, in der das Königreich noch EU-Regeln anwenden muss. Danach droht ohne ein Handelsabkommen Chaos. Experten rechnen dann mit höheren Zöllen auf viele Produkte sowie langen Wartezeiten an der Grenze.

Ein Sprecher von Premierminister Boris Johnson sagte, die britische Seite versuche weiterhin Differenzen zu überwinden. Es sei aber am wahrscheinlichsten, dass die Übergangsphase ohne Handelsabkommen ende. Weitere Gespräche seien geplant.