Brexit-Verhandlungen nach wie vor festgefahren

A Union Jack flag flutters in front of Big Ben's clock face in London, Britain, December 13, 2020. REUTERS/Simon Dawson

London/Brüssel (Reuters) - In den seit Monaten laufenden Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und Großbritannien ist auch gut eine Woche vor dem Ende der Übergangesfrist noch keine Einigung in Sicht.

Beide Seiten liegen weiterhin bei wichtigen Themen überkreuz wie den künftigen Fischereirechten der EU für britische Gewässer. “Da gibt es nach wie vor dieselben wichtigen Felder, wo Uneinigkeit besteht”, sagte der britische Minister für das Wohnungswesen, Robert Jenrick, am Dienstag dem Sender Sky News. Es gebe momentan keinen ausreichenden Fortschritt. Er sei aber immer noch einigermaßen optimistisch.

EU-Chefunterhändler Michel Barnier hatte am Dienstag angekündigt, die Europäische Union unternehme einen “letzten Anlauf” für ein Brexit-Handelsabkommen mit Großbritannien, obwohl es immer noch tiefe Meinungsverschiedenheiten über die Fischereirechte gebe. In Brüssel unterrichtete er danach hinter verschlossenen Türen die Vertreter der EU-Staaten über den Verhandlungsstand. Barnier habe dabei das jüngste britische Angebot zum Fischfang als “völlig inakzeptabel” bezeichnet, sagten Insider. Die EU sei aber zu einer Fortsetzung der Gespräche auch nach Ablauf der Frist zum Jahresende bereit. Die britische Regierung lehnt allerdings bislang eine Verlängerung der Übergangsfrist über den 31. Dezember hinaus ab.

Großbritannien ist seit Januar formell kein Mitglied der EU mehr. Bis zum 31. Dezember gilt jedoch eine Übergangsfrist, in der weiter die Regeln der Union greifen. Sollte sie ohne neues Abkommen auslaufen, würden für den Handel die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) gelten. Experten befürchten dann höhere Zölle und Chaos an den Grenzen. Aus EU-Diplomantenkreise verlautete zuletzt, dass die EU verfahrenstechnisch mindestens vier Tage benötige um sicherzustellen, dass ein ausgehandeltes Abkommen dann auch vom 1. Januar 2021 an umgesetzt wird.