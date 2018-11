May in der Krise - Regierung wegen Brexit-Entwurf in Auflösung

- von Kate Holton und Peter Maushagen

Brüssel/London (Reuters) - Nach der Einigung auf einen Entwurf für den Brexit befindet sich die britische Regierung im Auflösungszustand: Am Donnerstag legten Brexit-Minister Dominic Raab, Arbeitsministerin Esther McVey und mehrere Staatssekretäre aus Protest gegen die Vereinbarung ihre Ämter nieder.

Raab erklärte, dass der von Premierministerin Theresa May vorangetriebene EU-Ausstiegsvertrag und insbesondere die Vorschläge zu Nordirland eine “sehr reale Bedrohung für die Integrität des Vereinigten Königreichs” seien. Zudem könne er die Bedingungen des Abkommens nicht mit den Versprechen in Einklang bringen, die dem Land bei dem Referendum im Juni 2016 gemacht worden seien.

Der Fall ist äußert pikant, da der 44-jährige den umstrittenen Vertrag federführend ausgehandelt hat. May verliert damit dieses Jahr schon den zweiten Brexit-Minister und steuert auf eine Regierungskrise zu. Im britischen Parlament äußerte die Premierministerin dennoch Zuversicht, dass es zu einer Brexit-Vereinbarung kommen werde. Dem finalen Entwurf müssen das britische und das Europäische Parlament zustimmen.

Nach einer stundenlangen Zitterpartie hatte das britische Kabinett am Mittwochabend grünes Licht für den EU-Ausstiegsvertrag gegeben, der Großbritanniens Ausscheiden aus der EU Ende März regeln soll. Eine chaotische Trennung nach 45 Jahren EU-Mitgliedschaft soll damit vermieden werden. May musste ihrem Kabinett die Zustimmung mühsam abringen. Nach einem Bericht des Senders Sky News hatten zehn Minister Bedenken gegen den vorläufigen Deal mit der EU angemeldet - einer von ihnen offenbar Raab. May verdiene einen Brexit-Minister, der sich mit Überzeugung für das Abkommen einsetzen kann. “Ich kann das mit gutem Gewissen leider nicht.”

Raab hatte den Top-Job erst im Juli von seinem Vorgänger David Davis übernommen. Der warf ebenfalls aus Protest gegen Mays Brexit-Strategie hin. Daneben kündigten nun noch Nordirland-Staatssekretär Shailesh Vara, Brexit-Staatssekretärin Suella Braverman und McVey.

Größter Streitpunkt in den Brexit-Verhandlungen ist die Frage der Grenze zwischen Irland und Nordirland, die nach einem Ausstieg des Vereinigten Königreichs eine EU-Außengrenze wäre. Dort soll es nach dem Willen von Brüssel auf keinen Fall wieder Kontrollen geben. In dem Fall wird ein Wiederaufflammen der Gewalt befürchtet, wie in den Jahrzehnten vor dem Irland-Friedensabkommen von 1998. Gelöst werden könnte das Problem durch einen neuen Handelsvertrag zwischen der EU und dem Königreich. Der kann aber erst nach dem Brexit verhandelt werden. Falls das nicht klappt, hat sich die EU eine Art Versicherungs-Police ausbedungen, den sogenannten Backstop. Der würde das Königreich in einer Zollunion mit der EU halten, wobei Nordirland eine Sonderrolle hätte. Die Provinz müsste sich stärker als der Rest des Landes an das EU-Zollsystem und die Produktstandards halten. Die Aussicht sorgt in London und Belfast für viel Unruhe.

HOHE HÜRDE WESTMINSTER

Offen ist, ob der Vertragsentwurf überhaupt eine Mehrheit im britischen Parlament findet. Die Konservativen haben dort keine eigene Mehrheit. Auf die Unterstützung der nordirischen Partei DUP, auf die Mays Minderheitsregierung für eine Mehrheit angewiesen ist, kann die Premierministerin nicht setzen. Der DUP-Abgeordnete Jim Shannon sagte der BBC, seine Partei werde “sicherlich” gegen das Abkommen stimmen. Die DUP fühle sich betrogen. Zudem muss May Widerstände in der eigenen Partei überwinden. Nach einem Medienbericht haben ihre Gegner in der eigenen Partei genügend Stimmen, um eine Misstrauensabstimmung gegen die Regierungschefin zu erzwingen. Mindestens 48 konservative Abgeordneten dürften sich bis zum Mittag für ein Misstrauensvotum aussprechen, berichtete der Sender ITV. Damit wäre die Mindestzahl erreicht, um die Abstimmung auf die Tagesordnung des Parlaments in Westminster zu setzen.

Ungeachtet der unklaren Aussichten in London wollen die EU-Staats- und Regierungschefs auf einem Sondergipfel am 25. November über den Brexit-Vertragsentwurf entscheiden.